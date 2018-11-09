Dünya yıldızı

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Dizinin çekildiği Adana ile İstanbul arasında mekik dokuyan oyuncu, yaz döneminde Latin Amerika'ya gideceğini söyledi. Altınbilek, "Dizimiz yurt dışında da çok izleniyor. Özellikle Latin Amerika bölgesinden çok takipçimiz var. Hem o bölgeyi gidip görmek istiyorum, hem de bakarsınız sevenlerimizle bir buluşma organizasyonu olabilir" dedi.
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