  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:42
  • Gazete

, 'yı isyan ettirdi!

’in ‘ikinci kadın’ ilan ettiği , isyan etti. Sponza, Şener’in açtığı davanın dünkü duruşmasında ‘Sürekli konuştuğu için ben ve çocuklarım zarar görüyor’ deyip davanın iptalini istedi. Mahkeme, duruşmayı 29 Kasım’a erteledi



Demet Şener, İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edwina Sponza'ya açtığı davanın peşini bırakmıyor. Şener'in Sponza'ya açtığı 500 bin liralık 'ikinci kadın' davasının dünkü duruşmasına ise sosyetik yogacının talebi damga vurdu. Bu duruşmaya da katılmayan Sponza, mahkeme heyetine avukatı aracılığıyla şu talebini iletti.
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