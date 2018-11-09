Demet Şener, İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edwina Sponza'ya açtığı davanın peşini bırakmıyor. Şener'in Sponza'ya açtığı 500 bin liralık 'ikinci kadın' davasının dünkü duruşmasına ise sosyetik yogacının talebi damga vurdu. Bu duruşmaya da katılmayan Sponza, mahkeme heyetine avukatı aracılığıyla şu talebini iletti.
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