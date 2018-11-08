Dört ay ikiz annesi olan oyuncu Doğa Rutkay Kamal'dan alkışlık hareket… Çiçeği burnunda anne, Bursa'da bir yıldır oğlu Muammer ile eski oyuncakları tamir edip çocuklara bağışlayan Şükrüye Kavazoğlu'nun çabasını duyunca kolları sıvadı. Rutkay, anne-oğulun "Atma, tamir olsun, çocuklara umut olsun" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya destek oldu. 40 yaşındaki oyuncu, ikilinin videosunu paylaşıp "Benim torbam hazır" notu düştü. Oyuncu, dikiş makinesi bozulan Şükrüye teyzeye de yeni makine göndereceğini müjdeledi.









'BENİM TORBAM HAZIR' MÜJDESİ

Sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla bilinen 40 yaşındaki oyuncu, özellikle de çocuklar için yürütülen kampanyalarda başı çekiyor.





