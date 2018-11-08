Futbolcu Arda Turan'la karıştığı ve Türkiye gündemine oturan kavgada burnu kırılan Berkay'dan eski dostu Murat Dalkılıç'a mesaj var… Berkay, geçtiğimiz günlerde Dalkılıç'ı, baba olan Turan'ı hastanede ziyaret ettiği için sosyal medyadan silmişti.
Önceki gün Etiler'de görüntülenen popçu, Dalkılıç için açtı ağzını yumdu gözünü: "Ona 'Arada gel git' diyen mi olmuş? İstanbul'a ilk geldiğinde bende kalmıştı. 23 yıllık arkadaşımsın, saçmalıyor yani."
Halil ÇİLİNGİR
Önceki gün Etiler'de görüntülenen popçu, Dalkılıç için açtı ağzını yumdu gözünü: "Ona 'Arada gel git' diyen mi olmuş? İstanbul'a ilk geldiğinde bende kalmıştı. 23 yıllık arkadaşımsın, saçmalıyor yani."
Halil ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.