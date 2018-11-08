  • Saklambaç
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 00:12
  • Gazete

Berkay'dan yorumu: Saçmalıyor!

Saçmalıyor!
Futbolcu Arda Turan'la karıştığı ve gündemine oturan kavgada burnu kırılan Berkay'dan eski dostu Murat Dalkılıç'a mesaj var… Berkay, geçtiğimiz günlerde Dalkılıç'ı, baba olan Turan'ı hastanede ziyaret ettiği için sosyal medyadan silmişti.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen popçu, Dalkılıç için açtı ağzını yumdu gözünü: "Ona 'Arada gel git' diyen mi olmuş? İstanbul'a ilk geldiğinde bende kalmıştı. 23 yıllık arkadaşımsın, saçmalıyor yani."



Halil ÇİLİNGİR
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