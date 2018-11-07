  • Saklambaç
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 00:10
  • Gazete

’yı büyüledi

İtalya’yı büyüledi
Dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin şarkıları İtalya'da da dinlenmeye başlandı. n gençler, Floransa'daki parklarda ve kulüplerde Tilki'nin şarkılarıyla coşup eğlendi. Bunun üzerine , geçtiğimiz gün İtalya'ya gitti. Milano'daki hayranlarını sesiyle büyüledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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