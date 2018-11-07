İtalya’yı büyüledi

Dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin şarkıları İtalya'da da dinlenmeye başlandı. İtalyan gençler, Floransa'daki parklarda ve kulüplerde Tilki'nin şarkılarıyla coşup eğlendi. Bunun üzerine Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün İtalya'ya gitti. Milano'daki hayranlarını sesiyle büyüledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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