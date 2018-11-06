Görkem’li alışveriş

Oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün İkitelli Masko Mobilya AVM'sinde görüntülendi. Yeniköy'deki Boğaz manzaralı evi için mobilya alışverişi yapan Sevindik, sıkı pazarlık yapması da dikkat çekti. Sevilen oyuncu daha sonra Masko Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu'yu da ziyaret etti. Mutlu, "Evlendiğinde mobilyalar bizden" dedi.
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