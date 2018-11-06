  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 23:32
  • Gazete

Görkem’li alışveriş

Görkem’li alışveriş
Oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün İkitelli Masko Mobilya 'sinde görüntülendi. Yeniköy'deki Boğaz manzaralı evi için mobilya alışverişi yapan Sevindik, sıkı pazarlık yapması da dikkat çekti. Sevilen oyuncu daha sonra Masko Yönetim Kurulu Başkanı 'yu da ziyaret etti. Mutlu, "Evlendiğinde mobilyalar bizden" dedi.
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