  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:16
  • Gazete

ile ’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

ile ’in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çift, erkek bebek sahibi olacaklarını müjdeledi

Erkek geliyor
Yaklaşık dört yıllık birlikteliklerini Haziran 2017'de nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutluluğu, geçtiğimiz günlerde aldıkları bebek haberiyle katlanmıştı. Önceki hafta doktor kontrolüne giden ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi. BU mutlu haberi aileleriyle paylaşan ile , hazırlıklara da hız verdi. Şimdiden oğullarının ismi için de düşünmeye başlayan ünlü çift, bunun için derin kapsamlı bir araştırma yapacak. İkili, oğullarına ender kullanılan ve anlamlı bir isim koymak istiyor.
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