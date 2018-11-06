Yaklaşık dört yıllık birlikteliklerini Haziran 2017'de nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in mutluluğu, geçtiğimiz günlerde aldıkları bebek haberiyle katlanmıştı. Önceki hafta doktor kontrolüne giden ünlü çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi. BU mutlu haberi aileleriyle paylaşan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, hazırlıklara da hız verdi. Şimdiden oğullarının ismi için de düşünmeye başlayan ünlü çift, bunun için derin kapsamlı bir araştırma yapacak. İkili, oğullarına ender kullanılan ve anlamlı bir isim koymak istiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.