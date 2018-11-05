Sinirli Feyza

Önceki gün Atlaspark AVM'de konser veren Kutsi'yi nişanlısı Feyza Çıpa yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz aylarda Kutsi ile Instagram'da fotoğraflarını silen Çıpa, günah çıkardı:
"Kutsi'ye sinirlenince fotoğraflarımızı siliyorum. İnsanlar ayrıldığımızı düşünüyor. Bu durumun suçlusu benim." Kutsi ise "O sildikçe ben de yüklüyorum" dedi.
"Kutsi'ye sinirlenince fotoğraflarımızı siliyorum. İnsanlar ayrıldığımızı düşünüyor. Bu durumun suçlusu benim." Kutsi ise "O sildikçe ben de yüklüyorum" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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