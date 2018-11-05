  • Saklambaç
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 22:57
  • Gazete

Sinirli Feyza

Sinirli Feyza
Önceki gün Atlaspark AVM'de konser veren Kutsi'yi nişanlısı Feyza Çıpa yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz aylarda Kutsi ile 'da fotoğraflarını silen Çıpa, günah çıkardı:

"Kutsi'ye sinirlenince fotoğraflarımızı siliyorum. İnsanlar ayrıldığımızı düşünüyor. Bu durumun suçlusu benim." ise "O sildikçe ben de yüklüyorum" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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