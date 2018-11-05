Ana yemekte aşk var

Başarılı TV yapımcısı ve programcısı Selen Sevigen, Alfa Yayınevi etiketiyle okuyucularla buluşan ilk kitabı 'Ana Yemekte Aşk Var'ın tanıtımını önceki gün Feriye Lokantası'nda yaptı. Tanıtıma dostlarının yanı sıra, televizyon ve magazin dünyasından isimler katıldı. Kitabında ilişkilere farklı bir bakış açısı getirerek bunu lezzetli yemek tarifleriyle harmanlayan Sevigen, ev sahibi olduğu davette konuklarla yakından ilgilendi. Kitap hakkında bilgi verd