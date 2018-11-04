  • Saklambaç
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 00:10
  • Gazete

'in oyuncağı yapıldı

li bir oyuncak firması, ’in Türk yıldızı ile köpeğinin oyuncağını yaptı

Mesut için!
İngiliz devi Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde İtalyan sanatçı Stefano Monda tarafından dünyaca ünlü çizgi film The Simpsons karakterleri gibi çizildi. Bu resim, ünlü oyuncunun hayraları tarafından çok sevildi. Şimdi de ile bebeği gibi bakıp büyüttüğü pug cinsi köpeğinin Çin'de oyuncağı yapıldı. Oyuncak marketlerinde raflara yerleştirilen tasarım, büyük beğeni aldı. Ünlü oyuncunun li hayranları da oyuncağı almak için birbiriyle yarıştı. Oyuncağın bir kopyası da Özil'e yollandı.



Oyuncağı raflarda



Özil, vaktinin büyük bir kısmını köpeğine ayırıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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