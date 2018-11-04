İngiliz devi Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde İtalyan sanatçı Stefano Monda tarafından dünyaca ünlü çizgi film The Simpsons karakterleri gibi çizildi. Bu resim, ünlü oyuncunun hayraları tarafından çok sevildi. Şimdi de Mesut Özil ile bebeği gibi bakıp büyüttüğü pug cinsi köpeğinin Çin'de oyuncağı yapıldı. Oyuncak marketlerinde raflara yerleştirilen tasarım, büyük beğeni aldı. Ünlü oyuncunun Çinli hayranları da oyuncağı almak için birbiriyle yarıştı. Oyuncağın bir kopyası da Özil'e yollandı.
Oyuncağı raflarda
Özil, vaktinin büyük bir kısmını köpeğine ayırıyor.
Oyuncağı raflarda
Özil, vaktinin büyük bir kısmını köpeğine ayırıyor.
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