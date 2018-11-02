  • Saklambaç
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 01:19
  • Gazete

için öncelik maddi değil adli süreç

Berkay için öncelik maddi değil adli süreç
Arda Turan'la ettiği kavgada burnu yüzleri gülümsetti. kırılan , sağlığına kavuştu. Popçu, önceki gün ailesiyle futbolcunun sahibi olduğu mekanla yan yana olan Etiler'deki bir restorandaydı.



Olay yüzünden 14 konseri iptal olan popçu, "Maddi kaybınız oldu mu?" sorusuna "Oldu tabii; ama işin maddi boyutunda değilim. Adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum" dedi.



Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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