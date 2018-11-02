Berkay için öncelik maddi değil adli süreç

Arda Turan'la ettiği kavgada burnu yüzleri gülümsetti. kırılan Berkay, sağlığına kavuştu. Popçu, önceki gün ailesiyle futbolcunun sahibi olduğu mekanla yan yana olan Etiler'deki bir restorandaydı.
Olay yüzünden 14 konseri iptal olan popçu, "Maddi kaybınız oldu mu?" sorusuna "Oldu tabii; ama işin maddi boyutunda değilim. Adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum" dedi.
Aydın HAMZA
Olay yüzünden 14 konseri iptal olan popçu, "Maddi kaybınız oldu mu?" sorusuna "Oldu tabii; ama işin maddi boyutunda değilim. Adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum" dedi.
Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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