Berkay takımı

Futbolcu Arda Turan ile gece kulübünde yaşadığı kavga sonrası burnu kırılan Berkay, önceki akşam şaşırttı. Popçu, Arda'nın bir dönem Galatasaray'da birlikte forma giydiği Sabri Sarıoğlu ve Necati Ateş ile A Milli takımda top koşturduğu Tuncay Şanlı ile halı saha maçında buluştu.
Levent'te bulunan bir halı sahada maç yapan Berkay, yüzüne özel maske taktı. Yüzündeki şişliklerin geçmediği dikkat çeken Berkay, maç sonu aracıyla hızlıca evine gitti. Eski futbolcuların popçuyla birlikte objektife poz vermesi ise "Arda'nın eski dostları artık Berkay'ın takımında" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
Levent'te bulunan bir halı sahada maç yapan Berkay, yüzüne özel maske taktı. Yüzündeki şişliklerin geçmediği dikkat çeken Berkay, maç sonu aracıyla hızlıca evine gitti. Eski futbolcuların popçuyla birlikte objektife poz vermesi ise "Arda'nın eski dostları artık Berkay'ın takımında" dedirtti.
DOĞAN SAVAŞ
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