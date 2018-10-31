Ceren Hindistan ilişki yaşadıkları imasını jet hızıyla yalanlayan Mustafa Sandal'ın foyası ortaya çıktı. İlk mesajı Hindistan'ın attığını ve ortada aşk değil arkadaşlık olduğunu söyleyen Sandal'ın oyuncuya Instagram'dan attığı mesajlar ortaya çıktı. Hindistan, popçunun kendisine attığı "Sen çok güzelsin, ben yakışıklı, neden sevgili olmuyoruz? Bana sana aşık olmaktan başka çare bırakmadın, beni flörtle kandıramazsın" gibi mesajları basına yansıttı. Hindistan'ın bu hamlesinden sonra gözler 'cebinden aşk çıkan Musti'ye' çevrildi.
MUSTİ İNKAR ETMİŞTİ AMA!..
Aşkı inkar eden Musti, "Yeni biten evliliğin ardından ilişki yaşayamam" diyerek Sadettin Saran'la birlikte olan eski eşi Emina Jahovic'e de taş attı. Ancak mesajlar, aksini gösteriyordu.
MUSTİ İNKAR ETMİŞTİ AMA!..
Aşkı inkar eden Musti, "Yeni biten evliliğin ardından ilişki yaşayamam" diyerek Sadettin Saran'la birlikte olan eski eşi Emina Jahovic'e de taş attı. Ancak mesajlar, aksini gösteriyordu.
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