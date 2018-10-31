Üniversiteli aşıklar

evlilikleriylemagazindünyasının örnekçiftlerindenile kendigibi oyuncu eşidedi. İktisat bölümümezunu Düvenci,konservatuvar mezunuŞakrak'la yenidenöğrenci oldu. İkili,başladı.Önceki evliliğindenkızı olan Düvenci,üniversite sınavlarınahazırlanırken biryandan daokumak için kollarısıvadı. 41 yaşındaki2 çocuk annesioyuncu,dedi.Oğulları Okan Ali'yi geçen yıl kucaklarına alan ikili, çocuklarının bakımıyla bizzat kendileri ilgileniyor.Eşiyle aynı bölümde okumak için gece gündüz üniversite sınavlarına hazırlanan Düvenci'ye "Helal olsun" mesajları yağdı.