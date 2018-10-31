Üniversiteli aşıklar

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden Ceyda Düvenci ile kendi gibi oyuncu eşi Bülent Şakrak, "Okumanın yaşı yok" dedi. İktisat bölümü mezunu Düvenci, konservatuvar mezunu Şakrak'la yeniden öğrenci oldu. İkili, Psikoloji okumak için üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladı. Önceki evliliğinden Melisa adında Selebral Palsi hastası kızı olan Düvenci, üniversite sınavlarına hazırlanırken bir yandan da eşiyle açıktan Çocuk Gelişimi bölümünü okumak için kolları sıvadı. 41 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncu, "Yaşınız kaç olursa olsun gelişmekten ve yeni hedefler belirmekten vazgeçmeyin" dedi.
Oğulları Okan Ali'yi geçen yıl kucaklarına alan ikili, çocuklarının bakımıyla bizzat kendileri ilgileniyor.
Eşiyle aynı bölümde okumak için gece gündüz üniversite sınavlarına hazırlanan Düvenci'ye "Helal olsun" mesajları yağdı.
Oğulları Okan Ali'yi geçen yıl kucaklarına alan ikili, çocuklarının bakımıyla bizzat kendileri ilgileniyor.
Eşiyle aynı bölümde okumak için gece gündüz üniversite sınavlarına hazırlanan Düvenci'ye "Helal olsun" mesajları yağdı.
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