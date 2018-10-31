  • Saklambaç
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:18
  • Gazete

Kızları imrendiriyor

Kızları imrendiriyor
Adı pilatesle özdeşleşen Ebru Şallı, tarzıyla imrendiriyor. 'KizlarSoruyor' adlı sitenin "Sağlıklı yaşam konusunda özendiğiniz ünlü kim?" anketinde 41 yaşındaki 2 çocuk annesi sunucu, birinci çıktı. Şallı, yüzde 48 oyla Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy gibi isimleri geride bıraktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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