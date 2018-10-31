Kızları imrendiriyor

Adı pilatesle özdeşleşen Ebru Şallı, sağlıklı yaşam tarzıyla imrendiriyor. 'KizlarSoruyor' adlı sitenin "Sağlıklı yaşam konusunda özendiğiniz ünlü kim?" anketinde 41 yaşındaki 2 çocuk annesi sunucu, birinci çıktı. Şallı, yüzde 48 oyla Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy gibi isimleri geride bıraktı.
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