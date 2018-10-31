Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla 10 Ekim'de İstanbul'daki bir gece kulübünde popçuyla yaptığı kavgaya sürpriz bir isimden yorum geldi. 2016'da boşandığı ünlü futbolcu Caner Erkin'le evliyken popçu Berkay'la Akmerkez'in tuvaletinde kaçamak yaptığı iddia edilen Asena Atalay, dün ikilinin kavgası hakkında konuştu. Atalay, Turan'ın Berkay'ın burnunu kırdığı kavga için şunları söyledi:







'ASLIHAN'A ÜZÜLDÜM'

"Mahkemeye taşınan bir olay ve mekanın içinde kamera kayıtları yok. Ama ben olay esnasında hamile olan Aslıhan'a çok üzülmüştüm. Aslıhan, o dönem 8 buçuk aylık hamileydi ve bu çok riskli bir durumdu. Allah'a şükür bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi." Kavgada tarafını belli eden Atalay, ekledi: "Aslıhan'a 'Önemli olan sensin inşallah bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alırsın' diye mesaj attım. Olayı görünce direkt Arda'nın dışarıda olmasına kızdım; ama o da karısından özür diledi." Berkay'la yaşadığı skandal hafızalarda yer eden Atalay'ın bu açıklamaları ise "Bak şu konuşana!" dedirtti.



KENDİNE GELİNCE UMRUNDA DEĞİL

Olay kavga sonrası sosyal medyada Berkay için "Etme bulma dünyası" yorumu yapılmıştı. Atalay, imalı mesajlar için ise "Konunun bana dönmesi umrumda değil" diyerek tepkisini ortaya koydu.







Eski eşi Caner Erkin'i Berkay'la aldattığı iddia edilen Atalay, yaptığı açıklamada popçunun adını dahi anmadı.