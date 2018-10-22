Yol arkadaşım ayrılığı

'Yol Arkadaşım 2' filmi, Yağmur Tanrısevsin ile aşkı Oğuzhan Koç'u ayrı düşürdü. Geçtiğimiz yaz Koç, setteyken Tanrısevsin de Endonezya'ya gitmişti. Güzel oyuncu, aşkının gala için gezilere başlamasıyla da önceki gün İsveç ve Danimarka seyahatine çıktı.
İkili, geçtiğimiz günlerde filmin galasında mutluluk pozu vermişti.
İkili, geçtiğimiz günlerde filmin galasında mutluluk pozu vermişti.
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