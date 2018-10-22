  • Saklambaç
  • 22.10.2018
  • Son Güncelleme: 21.10.2018 - 23:28
  • Gazete

Kaçak sevgili

Kaçak sevgili
Güzel oyuncu Hande Subaşı'nın aşkı, objektiflere bir türlü alışamadı. Subaşı, geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başladığı Aydın adlı sevgilisiyle önceki akşam Bebek'teki Angie'de eğlendi. İkili, flaşlar patlayınca panikledi.

Çift, hızlıca bir taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Subaşı, çiçekçilerin yoğun ısrarı üzerine araçtan inip onlarla selfie yaptı. Ünlü oyuncunun aşkı da görüntülenmekten rahatsız olunca taksiden inerek aşkını bırakıp kaçtı.



​DOĞAN SAVAŞ

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