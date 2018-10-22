Çok anne terliği yedim

şarkısıile büyük beğenitoplayanönceki gün konukolduğuprogramındasamimi açıklamalaryaptı. 46 yaşındakisanatçı, şu sözleriyle deherkesi güldürdü:Ergen,son şarkısının gördüğüilgiden de çok mutluolduğunu söyledi.Ergen, Emre Saygı'nın sorularına verdiği cevaplarla güldürdü.