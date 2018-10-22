Çok anne terliği yedim

Son şarkısı 'İnfilak' ile büyük beğeni toplayan Gülben Ergen, önceki gün konuk olduğu Emre Saygı'nın 'Hadi Be' programında samimi açıklamalar yaptı. 46 yaşındaki sanatçı, şu sözleriyle de herkesi güldürdü:
"Küçükken elim kolum durmazdı. Fazla konuştuğum için de zamanında anne terliklerini yediğim ve kaçtığım çok olmuştur." Ergen, son şarkısının gördüğü ilgiden de çok mutlu olduğunu söyledi.
Ergen, Emre Saygı'nın sorularına verdiği cevaplarla güldürdü.
"Küçükken elim kolum durmazdı. Fazla konuştuğum için de zamanında anne terliklerini yediğim ve kaçtığım çok olmuştur." Ergen, son şarkısının gördüğü ilgiden de çok mutlu olduğunu söyledi.
Ergen, Emre Saygı'nın sorularına verdiği cevaplarla güldürdü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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