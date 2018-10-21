  • Saklambaç
  • 21.10.2018
  • Son Güncelleme: 21.10.2018 - 01:09
  • Gazete

'da düzenledi

, ‘Sessizlik’ kitabı için ’da yaptı. Hayranları arasında lı kadınlar da vardı

Enginlere sığmadı!
Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in oynadığı diziler bir süre önce 'da da yayınlandı. Arjantin ve Brezilyalı kadınlar, başarılı oyuncuya hayran kaldı.

'ONUN İÇİN GELDİK...'
Ünü sınırları aşan ise bu yıl "Sessizlik" adlı öykü kitabı yazdı. Kitap, 'de ve Latin Amerika'da çok satıldı. Akyürek, önceki gün kitabının imza törenini Suadiye'de yaptı. Hayranlarının arasında Brezilya'dan gelen kadınlar da vardı. Ünlü oyuncu fotoğrafını tişörtlere bastıran kadınlar, "Kilometrelerce uzaklıktan sadece onu görmek için geldik. Engin'i çok seviyoruz" diye konuştu.


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