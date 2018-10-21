Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in oynadığı diziler bir süre önce Latin Amerika'da da yayınlandı. Arjantin ve Brezilyalı kadınlar, başarılı oyuncuya hayran kaldı.
'ONUN İÇİN GELDİK...'
Ünü sınırları aşan Engin Akyürek ise bu yıl "Sessizlik" adlı öykü kitabı yazdı. Kitap, Türkiye'de ve Latin Amerika'da çok satıldı. Akyürek, önceki gün kitabının imza törenini İstanbul Suadiye'de yaptı. Hayranlarının arasında Brezilya'dan gelen kadınlar da vardı. Ünlü oyuncu fotoğrafını tişörtlere bastıran kadınlar, "Kilometrelerce uzaklıktan sadece onu görmek için geldik. Engin'i çok seviyoruz" diye konuştu.
'ONUN İÇİN GELDİK...'
Ünü sınırları aşan Engin Akyürek ise bu yıl "Sessizlik" adlı öykü kitabı yazdı. Kitap, Türkiye'de ve Latin Amerika'da çok satıldı. Akyürek, önceki gün kitabının imza törenini İstanbul Suadiye'de yaptı. Hayranlarının arasında Brezilya'dan gelen kadınlar da vardı. Ünlü oyuncu fotoğrafını tişörtlere bastıran kadınlar, "Kilometrelerce uzaklıktan sadece onu görmek için geldik. Engin'i çok seviyoruz" diye konuştu.
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