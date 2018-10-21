Derya coşturdu

Şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali'nde sahneye çıktı. Festivalde 45 bin kişiyi coşturan Uluğ, konserinde bir de evlilik teklifi sürprizi yaşadı. Ünlü şarkıcının müzik öğretmeni olan arkadaşı Sedat Sezik sahneye çıkarak arkadaşına evlenme yaptı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.