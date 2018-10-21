  • Saklambaç
  • 21.10.2018
  • Son Güncelleme: 21.10.2018 - 01:10
  • Gazete

Derya coşturdu

Derya coşturdu
Şarkıcı Derya Uluğ, önceki gün Ziraat Bankası Gençlik Festivali'nde sahneye çıktı. Festivalde 45 bin kişiyi coşturan Uluğ, konserinde bir de evlilik teklifi sürprizi yaşadı. Ünlü şarkıcının müzik öğretmeni olan arkadaşı Sedat Sezik sahneye çıkarak arkadaşına evlenme yaptı...

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