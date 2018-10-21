Amine Gülşe minikleri 'Mesut' etti

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'i 15 Ekim'deki 30. yaş günü şerefine aşk tatiline çıkaran Amine Gülşe, asıl sürprizi ise geçtiğimiz gün yaptı. Güzel oyuncu, nişanlısının en büyük destekçilerinden olduğu İngiltere'deki 'Rays of Sunshine' (Gün Işığı) adlı derneğe aşkı adına bağışta bulundu.
Gülşe, 3-18 yaş arasındaki maddi durumu yetersiz hasta çocuk ve gençlere yardım eli uzatan derneğe aşkı adına 10 bin İngiliz sterlini yani 73 bin lira bağışladı. Ünlü oyuncu, bu hareketiyle Özil'i sevindirirken minikleri de mesut etti.
Özil, geçtiğimiz hafta kendisini soyunma odasında ziyaret eden hayranıyla önceki gün dernekte bir araya geldi. Özil'in hayranı olan minik, futbolcuyla birlikte yer aldıkları gazete kupürlerinden oluşan posteri hediye etti.
ARSENAL PASTASI
Önceki gün derneğin 15. kuruluş yılı kutlamasına katılan Mesut Özil, miniklerle bir araya geldi. Ünlü futbolcunun hayranı olan çocuklar, futbolcuyu üzerlerinde Özil yazılı tişörtlerle karşılayarak sürpriz yaptı. Ünlü futbolcuya hazırladıkları resimleri ve posterleri de sunan minikler, Arsenal forması şeklindeki pastayı da Özil'le birlikte kesti. Yıldız futbolcu, gün boyunca da miniklerle oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.
DOĞAN SAVAŞ
Gülşe, 3-18 yaş arasındaki maddi durumu yetersiz hasta çocuk ve gençlere yardım eli uzatan derneğe aşkı adına 10 bin İngiliz sterlini yani 73 bin lira bağışladı. Ünlü oyuncu, bu hareketiyle Özil'i sevindirirken minikleri de mesut etti.
Özil, geçtiğimiz hafta kendisini soyunma odasında ziyaret eden hayranıyla önceki gün dernekte bir araya geldi. Özil'in hayranı olan minik, futbolcuyla birlikte yer aldıkları gazete kupürlerinden oluşan posteri hediye etti.
ARSENAL PASTASI
Önceki gün derneğin 15. kuruluş yılı kutlamasına katılan Mesut Özil, miniklerle bir araya geldi. Ünlü futbolcunun hayranı olan çocuklar, futbolcuyu üzerlerinde Özil yazılı tişörtlerle karşılayarak sürpriz yaptı. Ünlü futbolcuya hazırladıkları resimleri ve posterleri de sunan minikler, Arsenal forması şeklindeki pastayı da Özil'le birlikte kesti. Yıldız futbolcu, gün boyunca da miniklerle oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.
DOĞAN SAVAŞ
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