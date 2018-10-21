Amine Gülşe minikleri 'Mesut' etti

yıldız futbolcusu30. yaş günü şerefine aşk tatiline çıkaranasıl sürprizi ise geçtiğimiz gün yaptı. Güzel oyuncu, nişanlısının en büyük destekçilerinden olduğuadlı derneğe aşkı adına bağışta bulundu.arasındaki maddi durumu yetersiz hasta çocuk ve gençlere yardım eli uzatan derneğe aşkı adınabağışladı. Ünlü oyuncu, bu hareketiyle Özil'i sevindirirken minikleri de mesut etti.Özil, geçtiğimiz hafta kendisini soyunma odasında ziyaret eden hayranıyla önceki gün dernekte bir araya geldi. Özil'in hayranı olan minik, futbolcuyla birlikte yer aldıkları gazete kupürlerinden oluşan posteri hediye etti.​Önceki gün derneğin 15. kuruluş yılı kutlamasına katılanminiklerle bir araya geldi. Ünlü futbolcunun hayranı olan çocuklar, futbolcuyu üzerlerindekarşılayarak sürpriz yaptı. Ünlü futbolcuya hazırladıkları resimleri ve posterleri de sunan minikler,forması şeklindeki pastayı daYıldız futbolcu, gün boyunca da miniklerle oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.