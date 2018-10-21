  • Saklambaç
  • 21.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 23:07
  • Gazete

'nin 'Alabama' adlı single'ına 'dan destek

Arnavut güzel , ‘Alabama’ adlı ilk single’ını geçtiğimiz gün çıkardı. da sosyal medyada şarkının reklamını yaparak eşine destek verdi

Kocaman jest
Modellikten şarkıcılığa soyunan Almeda Abazi'ye eşi Tolgahan Sayışman'dan büyük destek geldi. Geçtiğimiz gün 'Alabama' şarkısını çıkarıp çocukluk hayalini gerçekleştiren 2008 Kainat Güzeli'nin parçası büyük ilgi gördü.



Kısa sürede internette tıklanma rekoru kıran parçayı Sayışman da 'da paylaşarak eşine jest yaptı. Abazi, İngilizce söylediği şarkıyla da yüzü gibi sesinin de güzelliğini gözler önüne serdi.




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