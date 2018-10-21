Modellikten şarkıcılığa soyunan Almeda Abazi'ye eşi Tolgahan Sayışman'dan büyük destek geldi. Geçtiğimiz gün 'Alabama' şarkısını çıkarıp çocukluk hayalini gerçekleştiren 2008 Kainat Güzeli'nin parçası büyük ilgi gördü.
Kısa sürede internette tıklanma rekoru kıran parçayı Sayışman da Instagram'da paylaşarak eşine jest yaptı. Abazi, İngilizce söylediği şarkıyla da yüzü gibi sesinin de güzelliğini gözler önüne serdi.
Kısa sürede internette tıklanma rekoru kıran parçayı Sayışman da Instagram'da paylaşarak eşine jest yaptı. Abazi, İngilizce söylediği şarkıyla da yüzü gibi sesinin de güzelliğini gözler önüne serdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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