Instagram atışması!

Altı aylık aşkları geçtiğimiz ay biten Sema Şimşek ile Arda Esen'den manidar paylaşımlar geldi. Şimşek, önceki gün "Yarın yeni bir güne uyanacağım ama tek farkla... Az biraz daha gözü açılmış." paylaşımını yaptı. Şimşek'ten hemen sonra ise Esen, şöyle yazdı: "İnsandır üzer. Sen ilk güldürüşünü hatırla."
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