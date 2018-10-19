  • Saklambaç
  • 19.10.2018
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 00:45
  • Gazete

'dan 'na komşu nistepi

Ünlü televizyoncu ’nın eski eşi , önceki gün Aslı Şen’in Bebek’teki yeni mekanını ziyaret etti. Yılmaz’ın, ezeli düşmanı Ilıcalı’nın hemen dibindeki mekana gitmesi ‘Zeynep’ten komşu nispeti’ dedirtti!

Komşu nispeti
Sosyetik işadamı Metin Şen ile eşi Aslı Şen'in yeni mekanı Sophie, önceki gün kapılarını Bebek'te açtı. Açılış davetine Şirin Yalçın, Nazlı Goldenberg ve Banu Çarmıklı gibi cemiyet dünyasının ünlüleri akın etti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da ziyaret ettiği mekan, Yılmaz'ın ezeli düşmanı Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açtığı 'Healthyish' adlı restoranıyla dip dibeydi.



PİŞTİYİ DOMİNİK ÖNLEDİ
Zeynep Hanım, yakın dostu Şen'in mekanına giderek Subaşı'na adeta 'komşu nispeti' yaptı. Mekandan Şen ile birlikte çıkan Yılmaz, Ilıcalı'nın şimdiki eşi 'nın mekanın olduğu tarafa kafasını dahi çevirmeden hızla lüks cipine yöneldi. Subaşı'nın o esnada Dominik'te olması ise olası bir piştiyi önledi.



GÖZLÜĞÜNÜ TAKIP HIZLICA UZAKLAŞTI
Mekandan Aslı Şen ile çıkan , gazetecileri karşısında görünce rahatsız oldu. Güneş gözlüklerini takıp başını da öne eğip yürüyen güzel mimar, hızla lüks aracına binerek semtten ayrıldı.



Subaşı'nın Bebek'teki mekanı da modacı ve magazin dünyasının ünlüleriyle dolup taşıyor.


AYDIN HAMZA

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