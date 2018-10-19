  • Saklambaç
  • 19.10.2018
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 00:23
  • Gazete

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda

Evinde yere düşen Erbil, iç kanama geçirdi. Kaburgasında kırıklar olan ünlü oyuncu, tedavi altına alındı...

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde akşam yemeği sonrası bilinmeyen bir nedenle düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erbil'in kaburgasında kırıklar olduğu ve iç kanama geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Erbil'in kalp krizi geçererek yere düştüğü de iddia edildi. Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var. Durumu kritik değil" dedi.



Sezin Erbil


DOĞAN SAVAŞ

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