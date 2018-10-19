Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde akşam yemeği sonrası bilinmeyen bir nedenle düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erbil'in kaburgasında kırıklar olduğu ve iç kanama geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Erbil'in kalp krizi geçererek yere düştüğü de iddia edildi. Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar var. Durumu kritik değil" dedi.
Sezin Erbil
DOĞAN SAVAŞ
Sezin Erbil
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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