Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda

şovmenevinde akşam yemeği sonrası bilinmeyenbir nedenle düştü. Ambulansla hastaneyekaldırılan Erbil'in kaburgasında kırıklarolduğu ve iç kanama geçirdiği belirlendi.Yoğun bakıma alınan Erbil'in kalp krizigeçererek yere düştüğü de iddia edildi., "Babam evdeyken düşmüş,vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklarvar." dedi.