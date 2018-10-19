  • Saklambaç
  • 19.10.2018
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 23:42
  • Gazete

’da atv rüzgarı!

’daki MIPCOM Fuarı’nda atv rüzgarı esti. Başarılı yapımlarıyla fuarda yerini alan atv’nin ‘Sen Anlat Karadeniz’ ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizileri büyük ilgi gördü



'Sen Anlat Karadeniz', önceki akşam kural bozmadı. Dizi, yeni bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 14,80 izlenme oranı ve yüzde 37,71 izlenme payı aldı. AB'de yüzde 9,06 izlenme oranı ve yüzde 25,84 izlenme payına ulaşan dizi; 20+ABC1'de de dahil tüm kategorilerdeki 100 program arasında birinci oldu.

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