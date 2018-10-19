'Sen Anlat Karadeniz', önceki akşam kural bozmadı. Dizi, yeni bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 14,80 izlenme oranı ve yüzde 37,71 izlenme payı aldı. AB'de yüzde 9,06 izlenme oranı ve yüzde 25,84 izlenme payına ulaşan dizi; 20+ABC1'de de dahil tüm kategorilerdeki 100 program arasında birinci oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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