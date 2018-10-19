7 kocalı Birce

Geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan '7 Kocalı Hürmüz' müzikali, 3 Kasım'da Tim Show Center'da perdelerini açacak. Hürmüz rolünü ünlü oyuncu Birce Akalay üstlenecek. Akalay, söyleyeceği şarkılarla da sesinin güzelliğiyle de adından söz ettirecek. Müzikalde, İlker Ayrık ve Yonca Evcimik gibi isimler de oynuyor.
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