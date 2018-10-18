  • Saklambaç
  • 18.10.2018
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 00:52
  • Gazete

Sıla ve arasında şartlı barış

Yedi ay sonra aşklarına ikinci şans veren Sıla ile ’ın barışmasındaki önemli bir detay ortaya çıktı. Çift, 38 yaşındaki popçunun evlilik ve çocuk şartını Kural’ın kabul etmesiyle barıştı. Önceki gün Etiler’de görüntülenen Sıla da ‘Her şey yolunda’ dedi

Sıla ve Ahmet Kural arasında şartlı barış
Oyuncu Ahmet Kural ile 7 ay sonra 'Aşk yeniden' diyen Sıla'nın yüzünde güller açıyor. Önceki gün Etiler'de görüntülenen popçu, "Ahmet Kural'la barıştınız mı?" sorusunu "Evet, her şey çok yolunda" diye yanıtlayarak ayrılığın bittiğini ilan etti. Güzel popçu, "Düğün ne zaman?" sorusuna da gülümsemekle yetindi. İkilinin barışmasıyla ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı.



VIP ARAÇLA BURSA'YA...
İkilinin bir ay önce ayrılığı geride bıraktığı öğrenildi. Mart 2017'de başlayan aşklarını Şubat 2018'de bitiren ikiliden Kural'ın barışmak için ortak dostlarından yardım aldığı konuşulmuştu. Bir diğer iddia ise 38 yaşındaki popçu, barışma şartı olarak ünlü oyuncuya evlilik ve çocuk istediğini söyledi. 35 yaşındaki oyuncu, bu şartı kabul edince de Sıla'nın gönlünü yeniden kazandı. Aşka kaldıkları yerden devam kararı alan ikili, dün sabah saat 5'te VIP araçla Bursa'nın yolunu tuttu. Kural, aşkını konserinde yalnız bırakmadı.



DOĞAN SAVAŞ

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