  • Saklambaç
  • 18.10.2018
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 00:48
  • Gazete

günü

Cihangir günü
Azeri model Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel'den olan oğlu Cihangir ile önceki gün Vadistanbul'daydı. Ünlü model, 6 yaşındaki oğluyla pizza keyfi yaptı.

Ardından eğlence merkezine geçen anne ile oğlu keyifli anlar yaşadı. Musayeva, "Cihangir, okulda çok güzel resim yaptığı için bu ödülü hak etti" diye konuştu.

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