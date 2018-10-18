Cihangir günü

Azeri model Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel'den olan oğlu Cihangir ile önceki gün Vadistanbul'daydı. Ünlü model, 6 yaşındaki oğluyla pizza keyfi yaptı.
Ardından eğlence merkezine geçen anne ile oğlu keyifli anlar yaşadı. Musayeva, "Cihangir, okulda çok güzel resim yaptığı için bu ödülü hak etti" diye konuştu.
Ardından eğlence merkezine geçen anne ile oğlu keyifli anlar yaşadı. Musayeva, "Cihangir, okulda çok güzel resim yaptığı için bu ödülü hak etti" diye konuştu.
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