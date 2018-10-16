  • Saklambaç
  • 16.10.2018
  • Son Güncelleme: 16.10.2018 - 00:22
  • Gazete

’da masal gibi düğün

Bodrum’da masal gibi düğün
Hindistanlı milyonerlerden sonra Lübnanlı zengin bir aile de düğün için 'yi seçti. İsmi açıklanmayan genç çift tatil için gelip hayran kaldıkları 'da dünyaevine girdi. Damadın aileleri özel uçakla getirdiği iddia edildi. Maça Kızı Otel'inde gerçekleştirilen düğün hafta sonu gerçekleşti. Düğün için otele tam 200 bin euro ödendi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar