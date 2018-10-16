Bodrum’da masal gibi düğün

Hindistanlı milyonerlerden sonra Lübnanlı zengin bir aile de düğün için Türkiye'yi seçti. İsmi açıklanmayan genç çift tatil için gelip hayran kaldıkları Bodrum'da dünyaevine girdi. Damadın aileleri özel uçakla getirdiği iddia edildi. Maça Kızı Otel'inde gerçekleştirilen düğün hafta sonu gerçekleşti. Düğün için otele tam 200 bin euro ödendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.