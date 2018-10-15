Kardelen Acar'dan kızına 2 bin 215 TL’lik Gucci terlik

İşadamı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, önceki gün minik kızları Derin için Londra'da alışverişe çıktı. Lüks mağazaları dolaşan Acar, Harrods mağazasına uğradı.
Kardelen Hanım, Aralık'ta 1 yaşına girecek kızı için mağazadan Gucci'nin 2 bin 215 liralık altın renkli terliğini aldı.
Kardelen Hanım, Aralık'ta 1 yaşına girecek kızı için mağazadan Gucci'nin 2 bin 215 liralık altın renkli terliğini aldı.
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