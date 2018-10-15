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  • Saklambaç
  • 15.10.2018
  • Son Güncelleme: 14.10.2018 - 23:47
  • Gazete

Kardelen Acar'dan kızına 2 bin 215 TL’lik Gucci terlik

’ın eşi , önceki gün 10 aylık kızı için 2 bin 215 TL’lik Gucci terlik aldı

Altın bebek
İşadamı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, önceki gün minik kızları Derin için Londra'da alışverişe çıktı. Lüks mağazaları dolaşan Acar, Harrods mağazasına uğradı.



Kardelen Hanım, Aralık'ta 1 yaşına girecek kızı için mağazadan Gucci'nin 2 bin 215 liralık altın renkli terliğini aldı.

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