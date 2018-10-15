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  • Saklambaç
  • 15.10.2018
  • Son Güncelleme: 14.10.2018 - 23:51
  • Gazete

Çağla’nın Meleği

Victoria’s Secret seçmelerinden eli boş dönen ’e , ‘Melek olmayı hak ediyor’ diyerek destek verdi

Çağla’nın Meleği
Dilan Çiçek Deniz, güzelliğiyle Çağla Şıkel'den tam not aldı. Önceki gün M1 Adana Alışveriş Merkezi'ndeki etkinliğe katılan Şıkel, geçtiğimiz ay New York'taki Victoria's Secret elemelerinden eli boş dönen 23 yaşındaki Deniz hakkında şunları söyledi: "Dilan'dan çok umutluydum. Belki önümüzdeki sene olur. Bir Türk kızı mutlaka orada yürümeli, biz de gururla alkışlamalıyız."



39 yaşındaki manken, "Victoria's Secret meleği olmak hayalimdi; fakat bunun için hiçbir şey yapmadım" dedi.

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