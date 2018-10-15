güzelliğiyletam not aldı. Önceki günM1 Adana AlışverişMerkezi'ndeki etkinliğekatılan Şıkel, geçtiğimizayelemelerindeneli boş dönenDeniz hakkındaşunları söyledi:39 yaşındaki manken, "Victoria's Secret meleği olmak hayalimdi; fakat bunun için hiçbir şey yapmadım" dedi.