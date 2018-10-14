İbrahim Kutluay'la olaylı boşanmasının ardından kendini çocuklarına adayan Demet Şener, hayalini açıkladı. Önceki gün Zorlu AVM'de soruları yanıtlayan eski manken, 12 yaşındaki kızı İrem'in tenisteki başarısını yurt dışına taşıması için elinden geleni sonuna kadar yapacağını söyledi.
Şener, tenisle 6 buçuk yaşından beri ilgilenen kızının sıkı bir şekilde turnuvalara hazırlandığını dile getirip ekledi: "Kısmet olursa İrem'i önümüzdeki yaz Temmuz'da İngiltere'deki Wimbledon turnuvasını izlemeye götüreceğim. İnşallah bir gün orada maça çıktığını da görürüm."
Şener, tenisle 6 buçuk yaşından beri ilgilenen kızının sıkı bir şekilde turnuvalara hazırlandığını dile getirip ekledi: "Kısmet olursa İrem'i önümüzdeki yaz Temmuz'da İngiltere'deki Wimbledon turnuvasını izlemeye götüreceğim. İnşallah bir gün orada maça çıktığını da görürüm."
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