İçeride kriz kapıda gülücük

İkoncan İvana Sert ile rallici aşkı Can Çelebi'nin önceki akşam Zuma Restoran'da çıktıkları yemek tatsız bitti. İddiaya göre 3 yıllık aşıkların, içeride kıskançlık yüzünden başlayan tartışması büyüdü.
Sinirlenen Sert, mekanı sosyetik aşkından önce terk etti. Çelebi de aşkından 1 saat sonra kapıda belirdi. Ancak ikili, sözleşmiş gibi objektiflere gülümseyerek poz verip kavgayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
DOĞAN SAVAŞ
Sinirlenen Sert, mekanı sosyetik aşkından önce terk etti. Çelebi de aşkından 1 saat sonra kapıda belirdi. Ancak ikili, sözleşmiş gibi objektiflere gülümseyerek poz verip kavgayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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