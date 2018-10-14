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  • Saklambaç
  • 14.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 23:34
  • Gazete

İçeride kriz kapıda gülücük

İçeride kriz kapıda gülücük
İkoncan İvana Sert ile rallici aşkı Can Çelebi'nin önceki akşam Zuma Restoran'da çıktıkları yemek tatsız bitti. İddiaya göre 3 yıllık aşıkların, içeride kıskançlık yüzünden başlayan tartışması büyüdü.

Sinirlenen Sert, mekanı sosyetik aşkından önce terk etti. Çelebi de aşkından 1 saat sonra kapıda belirdi. Ancak ikili, sözleşmiş gibi objektiflere gülümseyerek poz verip kavgayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



DOĞAN SAVAŞ

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