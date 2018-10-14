İçeride kriz kapıda gülücük

ile rallici aşkıönceki akşamçıktıkları yemek tatsızbitti. İddiaya göreaşıkların, içeride kıskançlıkyüzünden başlayantartışması büyüdü.mekanı sosyetik aşkındanönce terk etti.aşkından 1 saat sonrakapıda belirdi. Ancak ikili,sözleşmiş gibi objektifleregülümseyerek poz veripkavgayla ilgili sorularıyanıtsız bıraktı.