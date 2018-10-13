Karadeniz kaçamağı

Gupse Özay ile Barış Arduç, haklarında sık sık çıkan ayrılık haberlerine rağmen keyif sürmeye devam ediyor. Yaz boyunca Ege'de tatil yapan ünlü çift, geçtiğimiz gün ise soluğu Karadeniz'de aldı. Rize'ye giden Özay ile Arduç, Çamlıhemşin'deki hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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