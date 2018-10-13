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  • Saklambaç
  • 13.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 00:26
  • Gazete

kaçamağı

Gözde çift ile , Ege’nin ardından tatiline çıktı. Çift, önceki gün Çamlıhemşin’de yeşilin keyfine varıp hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi

Karadeniz kaçamağı
Gupse Özay ile Barış Arduç, haklarında sık sık çıkan ayrılık haberlerine rağmen keyif sürmeye devam ediyor. Yaz boyunca Ege'de tatil yapan ünlü çift, geçtiğimiz gün ise soluğu Karadeniz'de aldı. 'ye giden Özay ile Arduç, Çamlıhemşin'deki hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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