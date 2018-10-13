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  • Saklambaç
  • 13.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 23:10
  • Gazete

ve Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye’yi sarsan Arda-Berkay olayının görüntüleri ortaya çıktı. Milli futbolcunun, hastanede şarkıcı ile tartışması ve mekanın önünde güçlükle sakinleştirilmesi kameralara böyle yansıdı...

Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanın içinde yaşanan kavganın ardından kapının önüne önce Berkay çıkıyor. Şarkıcı sinirli bir şekilde elindeki şişeyi hızla yere atıyor. Ardından barın çıkış kapısında Burak Yılmaz ve Arda Turan gözüküyor. Berkay'ı araya futbolcu mekanın sahibi Umut Evirgen tarafından sakinleştirilmeye çalışıyor. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak da Arda'yı engelleme çalışıyor. Saatler 06.24'ü gösterirken belinde silah olan Arda Turan yanında kardeşi Okan ve arkadaşları ile hastaneye giriyor. Berkay ile Arda, hastanenin check up servisinde konuşmaya başlıyor.

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