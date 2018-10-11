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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 11.10.2018 - 00:22
  • Gazete

Yol Arkadaşım 2'den şık gala

‘Yol Arkadaşım 2’ filminin galası önceki akşam yapıldı. Tanıtıma katılan ünlülerin şıklıkları dikkatlerden kaçmadı

Şık gala
Başrollerini , , , Olgun Toker ve 'in paylaştığı film, 'da izleyiciye tanıtıldı. Gösterim öncesi yönetmen Bedran Güzel ile oyuncular basın mensuplarının karşısına çıktı.
Oyuncu Oğuzhan Koç "Çok güzel bir film yaptık. Güzel bir ekibiz. Aramızda ustalarımız var. İlk filmin çok üzerinde olduğunu ve eğlencesinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız, seyircinin tepkisini bekliyoruz" dedi.



Tuvana Türkay, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamadı.



Murat Dalkılıç- Serenay Aktaş

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