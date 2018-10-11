Yol Arkadaşım 2'den şık gala

Başrollerini İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker ve Tamer Levent'in paylaştığı film, İstanbul'da izleyiciye tanıtıldı. Gösterim öncesi yönetmen Bedran Güzel ile oyuncular basın mensuplarının karşısına çıktı.
Oyuncu Oğuzhan Koç "Çok güzel bir film yaptık. Güzel bir ekibiz. Aramızda ustalarımız var. İlk filmin çok üzerinde olduğunu ve eğlencesinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız, seyircinin tepkisini bekliyoruz" dedi.
Tuvana Türkay, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamadı.
Murat Dalkılıç- Serenay Aktaş
Oyuncu Oğuzhan Koç "Çok güzel bir film yaptık. Güzel bir ekibiz. Aramızda ustalarımız var. İlk filmin çok üzerinde olduğunu ve eğlencesinin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Heyecanlıyız, seyircinin tepkisini bekliyoruz" dedi.
Tuvana Türkay, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamadı.
Murat Dalkılıç- Serenay Aktaş
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