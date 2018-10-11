son filmikamera arkası görüntülerinden oluşan belgeseli için önceki akşamsponsorluğunda düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı. Yılmaz'ı dinleyenler arasında aşkıde vardı.söz alarak sevgilisine şu soruyu sordu:Bu zor soru karşısında Yılmaz, espriyi patlattı: