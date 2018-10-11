Cem Yılmaz, son filmi 'Arif V 216'nın kamera arkası görüntülerinden oluşan belgeseli için önceki akşam Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı. Yılmaz'ı dinleyenler arasında aşkı Defne Samyeli de vardı.
Sameyli, söz alarak sevgilisine şu soruyu sordu: "Filmle kurduğunuz bağa bu belgesel sayesinde tanıklık etmek nasıl bir duygu?" Bu zor soru karşısında Yılmaz, espriyi patlattı: "Bu soruyu evde de sorabilirdin. Toplumun içinde bu kadar zor soru olmuyor. Torpil yap hayatım."
Doğan SAVAŞ
Sameyli, söz alarak sevgilisine şu soruyu sordu: "Filmle kurduğunuz bağa bu belgesel sayesinde tanıklık etmek nasıl bir duygu?" Bu zor soru karşısında Yılmaz, espriyi patlattı: "Bu soruyu evde de sorabilirdin. Toplumun içinde bu kadar zor soru olmuyor. Torpil yap hayatım."
Doğan SAVAŞ
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