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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:34
  • Gazete

Nusret’in şubesi

Nusret’in Dallas şubesi
Tuzlama hareketiyle dikkat çeken Nusret Gökçe, yaptığı eti dünyaya tattırdı. Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et Steakhouse, Dubai, , Doha, Miami ve 'un ardından 'ta da açıldı. 'yi fetheden Nusret, şimdilerde soluğu 'ta aldı. Nusret, ABD'deki yeni şubesini Dallas'ta açmak için hazırlıklara başladı.

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