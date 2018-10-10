Nusret’in Dallas şubesi

Tuzlama hareketiyle dikkat çeken Nusret Gökçe, yaptığı eti dünyaya tattırdı. Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et Steakhouse, Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami ve New York'un ardından Los Angeles'ta da açıldı. ABD'yi fetheden Nusret, şimdilerde soluğu Dallas'ta aldı. Nusret, ABD'deki yeni şubesini Dallas'ta açmak için hazırlıklara başladı.
- Saklambaç
- 10.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:34
- Gazete
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