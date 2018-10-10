Bir Damla mutluluk

55. Ulusal Yarışma, İstanbul'da yapıldı. Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Cahide Müzikhol'de gerçekleşen ödül törenine nişanlısı Ushan Çakır ile birlikte katıldı. Sönmez, 55. Ulusal Yarışma Ödül Töreni'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.
- Saklambaç
- 10.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:43
- Gazete
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