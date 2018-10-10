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  • Saklambaç
  • 10.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 22:43
  • Gazete

Bir Damla mutluluk

Bir Damla mutluluk

55. , 'da yapıldı. Ünlü oyuncu , Cahide Müzikhol'de gerçekleşen ödül törenine nişanlısı ile birlikte katıldı. Sönmez, 55. Ulusal Yarışma Ödül Töreni'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

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