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  • Saklambaç
  • 08.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 23:41
  • Gazete

Lana Del Rey hayranına fena kızdı

Lana Del Rey, sosyal medyadan kendisini rahatsız eden hayranına küfür etti

Türk hayranına fena kızdı
"Ramazan" adlı Instagram kullanıcısı, hayranı olduğu ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'i adeta delirtti. Ramazan, 33 yaşındaki yıldıza sürekli, "Bugün doğum günüm. Fotoğrafımı beğenir misin?" mesajını gönderdi. Güzel şarkıcı ise Ramazan'a "Her gün aynı yorumu gönderiyorsun. Sadece bir doğum günün var" diyerek küfür etti.

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