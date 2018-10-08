"Ramazan" adlı Instagram kullanıcısı, hayranı olduğu ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'i adeta delirtti. Ramazan, 33 yaşındaki yıldıza sürekli, "Bugün doğum günüm. Fotoğrafımı beğenir misin?" mesajını gönderdi. Güzel şarkıcı ise Ramazan'a "Her gün aynı yorumu gönderiyorsun. Sadece bir doğum günün var" diyerek küfür etti.
- Saklambaç
- 08.10.2018 -
- -
- Son Güncelleme: 07.10.2018 - 23:41
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.