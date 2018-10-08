"Ramazan" adlı Instagram kullanıcısı, hayranı olduğu ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'i adeta delirtti. Ramazan, 33 yaşındaki yıldıza sürekli, "Bugün doğum günüm. Fotoğrafımı beğenir misin?" mesajını gönderdi. Güzel şarkıcı ise Ramazan'a "Her gün aynı yorumu gönderiyorsun. Sadece bir doğum günün var" diyerek küfür etti.