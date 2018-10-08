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  • 08.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 23:34
  • Gazete

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Jasmine’s secret
Victoria's modeli Jasmine Tookes, model olmak isteyenlere önerilerini sıraladı: "Melek olmak isteyen modellere çok çalışmalarını öneririm. Bu iş sadece gördüğünüz şovla bitmiyor. Kampanyalar, açılışlar derken tüm dünyayı gezmeniz gerekiyor."

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