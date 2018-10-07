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  • Saklambaç
  • 07.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:05
  • Gazete

’ın meleği

Secret’ın Türk meleği
Almanya'da doğup büyüyen model Filiz Leyla'nın, ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'tan teklif aldığı iddia edildi. Filiz Leyla'nın ülkenin en beğenilen modellerinden biri olması ve birçok dizi teklifini geri çevirip, podyumda kariyer yapmak istemesinin ABD yolunu açtığı belirtildi. 24 yaşındaki güzel, 4 dil biliyor. Çocukluğunda hostes olmak isteyen Leyla'nın podyumlara çıkması da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine olduğu ifade edildi. Leyla, bugüne kadar 12 farklı ülkede podyuma çıktı.

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