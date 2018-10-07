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  • Saklambaç
  • 07.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 02:16
  • Gazete

'dan baldıza rehberlik

Baldıza rehberlik
ATV'nin başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın önceki akşam Faslı eşi İmane El Bani ile özel bir misafiri ağırladı. Ünlü oyuncu, eşinin kız kardeşi Fadwa El Bani'ye İstanbul'u gezdirdi. Yıldırım, eşi ve baldızıyla çıktığı yemekten de bu kareyi paylaştı.

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