Türkiye'deki oyunculuk kariyerine bir süre ara veren Meryem Uzerli, Hollywood'a göz kırptı. Güzel oyuncu, dün Almanya'daki dünyaca ünlü Steinfeld PR ajansıyla anlaşma imzaladığını sosyal medyada duyurdu. Ajans, ilk iş olarak da Uzerli'ye bir Hollywood filmi için görüşme ayarladı.
Güzel oyuncu, Oscar ödüllü aktör Matt Dillon ile '007 James Bond kızı' Eva Green'in rol alacağı 'Proxima' filmi için önceki gün yetkililerle görüştü. Uzerli, görüşme olumlu sonuçlanırsa NASA'da görev yapan astronotların hayatını anlatan filmin kadrosuna dahil olacak.
Dünyaca ünlü yıldız Matt Dillon, filmin başrolünde…
Uzerli, 'James Bond' filmiyle yıldızı parlayan Eva Green'le oynamak için gün sayıyor.
Güzel oyuncu, Oscar ödüllü aktör Matt Dillon ile '007 James Bond kızı' Eva Green'in rol alacağı 'Proxima' filmi için önceki gün yetkililerle görüştü. Uzerli, görüşme olumlu sonuçlanırsa NASA'da görev yapan astronotların hayatını anlatan filmin kadrosuna dahil olacak.
Dünyaca ünlü yıldız Matt Dillon, filmin başrolünde…
Uzerli, 'James Bond' filmiyle yıldızı parlayan Eva Green'le oynamak için gün sayıyor.
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