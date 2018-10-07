Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğugeçtiğimiz akşamki kapanış töreni şıklık yarışına sahne oldu. Yerli ve yabancı yıldızların akınına uğradığıtören, kırmızı halı geçişiyle başladı. Gecedealan Cem Yılmaz,ile kırmızı halıda arz-ı endam etti.