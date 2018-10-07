Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin geçtiğimiz akşamki kapanış töreni şıklık yarışına sahne oldu. Yerli ve yabancı yıldızların akınına uğradığı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki tören, kırmızı halı geçişiyle başladı. Gecede 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alan Cem Yılmaz, aşkı Defne Samyeli ile kırmızı halıda arz-ı endam etti.
- Saklambaç
- 07.10.2018 -
- -
- Son Güncelleme: 07.10.2018 - 01:55
- Gazete
Antalya Film Festivali ödül töreniyle sona erdi
55. Uluslararası Antalya Film Festivali, geçtiğimiz akşam muhteşem bir törenle sona erdi. Festivale katılan yerli ve yabancı oyuncular, kırmızı halıda sergiledikleri şıklıklarıyla yurt dışındaki törenleri aratmadı...
Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin geçtiğimiz akşamki kapanış töreni şıklık yarışına sahne oldu. Yerli ve yabancı yıldızların akınına uğradığı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki tören, kırmızı halı geçişiyle başladı. Gecede 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alan Cem Yılmaz, aşkı Defne Samyeli ile kırmızı halıda arz-ı endam etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.