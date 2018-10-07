Reynolds müzesi (Hollywood dedikoduları)

1970'li yılların Western yapımlarıyla hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Burt Reynolds, 6 Eylül'de 82 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ailesi, Reynolds'ın hayranlarının isteğini kırmadı ve başarılı oyuncunun müzesi için çalışmalara başladı.
BÜYÜK ÖVGÜ
ATV'nin çocuk kanalı Minika GO'da yayınlanan çizgi dizi 'İstanbul Muhafızları' sinema filmi oldu. Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan film büyük övgü
SOKAĞA DÜŞTÜ
Sahil Güvenlik dizisinde çocuk yıldız olarak tanınan Jeremy Jackson'ın eski eşi model Loni Willison, artık sokaklarda yaşıyor. Willison'ın 300 bin dolar borcu olduğu açıklandı.
TRAJİK OLMASIN
GAME of Thrones'ta Tyrion Lannister karakterini canlandıran ABD'li aktör Peter Dinklage, açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki oyuncu, "Tyrion için dizi çok güzel bitiyor. Trajik olsun ya da olmasın" dedi.
YENİ KEDİ KADIN
İngiliz model Demi Rose en büyük hayalinin 'Kedi Kadın' filminde başrol oynamak olduğunu söyledi. 23 yaşındaki güzel, "Çocukluğumdan beri bu hayalle yaşıyorum. Bazen çekimlerde de Kedi Kadın oluyorum" dedi.
BÜYÜK ÖVGÜ
ATV'nin çocuk kanalı Minika GO'da yayınlanan çizgi dizi 'İstanbul Muhafızları' sinema filmi oldu. Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan film büyük övgü
SOKAĞA DÜŞTÜ
Sahil Güvenlik dizisinde çocuk yıldız olarak tanınan Jeremy Jackson'ın eski eşi model Loni Willison, artık sokaklarda yaşıyor. Willison'ın 300 bin dolar borcu olduğu açıklandı.
TRAJİK OLMASIN
GAME of Thrones'ta Tyrion Lannister karakterini canlandıran ABD'li aktör Peter Dinklage, açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki oyuncu, "Tyrion için dizi çok güzel bitiyor. Trajik olsun ya da olmasın" dedi.
YENİ KEDİ KADIN
İngiliz model Demi Rose en büyük hayalinin 'Kedi Kadın' filminde başrol oynamak olduğunu söyledi. 23 yaşındaki güzel, "Çocukluğumdan beri bu hayalle yaşıyorum. Bazen çekimlerde de Kedi Kadın oluyorum" dedi.
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