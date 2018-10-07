Pizza çilesi!

Yeni koleksiyonunun tanıtımı için eşi Sinan Çiftçi ile Paris'te olan sosyetik tasarımcı Selma Çilek, önceki akşam yemek için adeta çile çekti. İkili, pizza yemek için Paris'in popüler mekanı Pizzeria Popolare'ye gitti.
Mekanın kapısında metrelerce kuyruk olduğunu gören ünlü çift, yine de pes etmedi. Kalabalığın arkasında 1 saat 10 dakika boyunca bekleyen ikili, daha sonra mantarlı İtalyan pizzasını afiyetle yedi. Çilek, bu anları da Instagram'da paylaştı.
Sosyetik çift, pizza yemek için Paris'teki bir mekanın kapısında tam 1 saat kuyrukta bekledi.
Mekanın kapısında metrelerce kuyruk olduğunu gören ünlü çift, yine de pes etmedi. Kalabalığın arkasında 1 saat 10 dakika boyunca bekleyen ikili, daha sonra mantarlı İtalyan pizzasını afiyetle yedi. Çilek, bu anları da Instagram'da paylaştı.
Sosyetik çift, pizza yemek için Paris'teki bir mekanın kapısında tam 1 saat kuyrukta bekledi.
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