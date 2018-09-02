Yol Durumu
  1. Tatlı jest
  2. Kaleyi kuşattılar!

Teklif yağıyor

Teklif yağıyor
ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün Faslı eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yeni projelerinden bahseden oyuncu, "Eşimle bana yurt dışından dizi teklifleri yağıyor. Yoğunluktan geri çeviriyoruz" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar