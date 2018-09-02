Teklif yağıyor

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün Faslı eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yeni projelerinden bahseden oyuncu, "Eşimle bana yurt dışından dizi teklifleri yağıyor. Yoğunluktan geri çeviriyoruz" dedi.