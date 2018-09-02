ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün Faslı eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yeni projelerinden bahseden oyuncu, "Eşimle bana yurt dışından dizi teklifleri yağıyor. Yoğunluktan geri çeviriyoruz" dedi.
Teklif yağıyor
Etiketler: Murat Yıldırım , teklifleri
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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